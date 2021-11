Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quinta (11)

A quinta-feira (11) de futebol será de bola rolando na Série A e B do Campeonato Brasileiro, além das Eliminatórias da América do Sul e da Europa para a Copa do Mundo de 2022.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA QUINTA (11)

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x Bahia - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Sampaio Corrêa x Vila Nova - 19h - Premiere

Ponte Preta x Botafogo - 19h - Premiere

Eliminatórias da América do Sul

Equador x Venezuela - 18h - SporTV

Paraguai x Chile - 19h - SporTV 3

Brasil x Colômbia - 21h30 - TV Globo e SporTV

Peru x Bolívia - 23h - SporTV 3

Eliminatórias da Europa

Azerbaijão x Luxemburgo - 14h - TNT Sports

Geórgia x Suécia - 14h - TNT Sports

Rússia x Chipre - 14h - TNT Sports

Armênia x Macedônia do Norte - 14h - TNT Sports

Irlanda x Portugal - 16h45 - TNT Sports

Grécia x Espanha - 16h45 - TNT Sports

Malta x Croácia - 16h45 - TNT Sports

Eslováquia x Eslovénia - 16h45 - TNT Sports

Alemanha x Liechtenstein - 16h45 - TNT Sports

Romênia x Islândia - 16h45 - TNT Sports