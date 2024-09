Invicto no Castelão pela Sul-Americana, Fortaleza tenta 7ª vitória seguida no torneio como mandante

Fortaleza e Corinthians abrem a disputa da fase quartas de final pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (17), no Castelão, e o Tricolor aposta no bom histórico que possui em casa dentro do torneio para construir uma vantagem para o jogo de volta, na próxima semana.

No Gigante da Boa Vista, nenhum adversário foi capaz de bater o Leão, que tem aproveitamento de aproximadamente 91%, considerando as três vezes que o clube disputou a “Sula”. Até aqui são onze partidas disputadas, dez vitórias do Fortaleza e apenas um empate, este contra o Libertad-PAR, nas oitavas de final da edição de 2022.

De lá para cá, porém, são seis vitórias consecutivas do Tricolor em casa na competição, batendo América-MG, Corinthians, Nacional Potosí-BOL, Boca Juniors, Sportivo Trinidense-PAR e Rosário Central-ARG.

O duelo contra o Corinthians ocorreu na semifinal de 2023, quando o Fortaleza fez a partida de volta no Castelão. Na ocasião, o Leão venceu por 2 a 0 com gols de Pikachu e Tinga.

Ataque forte

Além de invicto em casa, o Fortaleza costuma apresentar artilharia pesada aos clubes que vem até o Castelão pela Sul-Americana. Em onze partidas disputadas, a equipe do Pici marcou 34 gols, o que dá uma média de mais de 3 gols por jogo.

Na defesa, o Tricolor costuma não sofrer mais que um gol por jogo. A média, inclusive, é inferior a isso. São 10 dez tentos contra nestas onze partidas em casa.