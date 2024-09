Brítez sobe em “pódio” da Sul-Americana se Fortaleza ganhar do Corinthians no Castelão; entenda

O zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, pode alcançar uma marca histórica na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (17), se o Tricolor vencer o Corinthians no Castelão.

Seria o 24ª triunfo do defensor no torneio da Conmebol, o que o colocaria entre os três atletas que mais venceram na “Sula” em toda a história da competição.

O “pódio” de atletas com mais vitórias na Copa Sul-Americana, até aqui, tem o equatoriano Néicer Reasco, que também acumula 24 vitórias no torneio; o compatriota dele, Alexander Domínguez, que atua na LDU, com 26 triunfos; O líder no quesito é Fabrício Bustos, do River Plate, que soma 27.

O camisa 19 do Fortaleza pode, portanto, empatar com Reasco, que está aposentado, e ingressar no Top-3 de maiores vencedores de jogos da Sul-Americana. Contra o Corinthians, nesta terça, no Castelão, Brítez deve ser titular do Tricolor de Aço.

Além do zagueiro leonino, outro jogador que pode alcançar a marca nas oitavas de final da Sul-Americana é Lautaro Acosta, do Lanús-ARG, que enfrenta o Independiente de Medellín-COL. O argentino também acumula 23 vitórias no torneio.

Detalhamento

Em caso de vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, Brítez terá seu 14º triunfo na Sul-Americana com a camisa tricolor, sendo o time com quem mais ele ganhou no torneio. Este é a segunda vez que ele defende o Leão no torneio.

Pelo Defensa y Justicia-ARG, com quem foi campeão da Sul-Americana em 2020, Brítez só jogou quatro partidas. Ele atuou outras três vezes pelo Unión-ARG e mais três pelo Independiente-ARG.