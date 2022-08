Internacional x Juventude: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Juventude pelo Brasileirão. A partida será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Na tabela de classificação, o Internacional está na 6ª posição, com 39 pontos. O Juventude é o lanterna, com 17.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

Palpites

Prováveis Escalações

Internacional | Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena e Mauricio; Wanderson e Alemão. Técnico: Sidnei Lombo.

Juventude | Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Nogueira e Moraes; Elton, Anderson Leite e Bruno Nazário; Paulo Henrique, Felipe Pires e Isidro Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

Ficha técnica | Internacional x Juventude

Competição : 25ª rodada da Série A do Brasileiro

: 25ª rodada da Série A do Brasileiro Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Data e Horário: 20h (de Brasília), segunda-feira, 29 de agosto.

20h (de Brasília), segunda-feira, 29 de agosto. Árbitro : Bruno Arleu de Araujo (Fifa)

: Bruno Arleu de Araujo (Fifa) Transmissão: SporTV e Premiere.