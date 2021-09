Internacional x Fortaleza: confira horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Após garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil, ao vencer o São Paulo na última quarta-feira (15), por 3 a 1, o Fortaleza retoma o foco à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19) a equipe de Juan Pablo Vojvoda visita o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 11h (horário de Brasília), pela 21ª rodada da competição nacional.

Diante dos gaúchos, a equipe tricolor buscará quebrar um incômodo jejum na elite do futebol brasileiro: voltar a vencer após seis jogos. A última vitória do Fortaleza na competição foi no dia 07 de agosto, há um mês, contra o Palmeiras. De lá para cá, quatro empates e duas derrotas (seguidas para Bahia e Atlético-MG).

Para a partida, o técnico Vojvoda terá os retornos de Marcelo Benevenuto e Lucas Lima. Os atletas desfalcaram o Leão contra o São Paulo pela Copa do Brasil na quarta-feira. O volante Felipe, por sua vez, segue como dúvida para o embate diante do Internacional.

Momento do Internacional e retornos

A equipe gaúcha vive um momento de ascenção na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional não perde a seis jogos: três vitórias e três empates. O último revés sofrido pela equipe colorada aconteceu no dia 25 de julho.

Apesar do bom desempenho recente no certame, a equipe de Diego Aguirre não tem vida fácil atuando no Beira-Rio. Em oito partidas disputadas no estádio, o Internacional soma duas vitórias, três empates e três derrotas, sendo o 17º pior mandante da competição. O Fortaleza, por sua vez, é o 10° melhor mandante, com três vitórias, três empates e quatro derrotas atuando fora da Arena Castelão.

Legenda: Taison se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e é a única dúvida do Internacional para enfrentar o Fortaleza Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

Diante dos cearenses, o Internacional terá o retorno de três jogadores. O volante Rodrigo Dourado e o atacante Palacios voltam a ficar à disposição do técnico uruguaio, após cumprirem suspensão na vitória do colorado contra o Sport, por 1 a 0, na última segunda-feira (13). O lateral-direito Gabriel Mercado, recuperado de lesão, também está disponível para o confronto.

O atacante Taison, por sua vez, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa direita, segue como dúvida para a partida.

Ficha técnica

Internacional x Fortaleza - 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 19/09/2021 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real no Diário do Nordeste