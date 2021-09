Internacional tem retorno de três jogadores contra Fortaleza; Taison segue como dúvida

O técnico Diego Aguirre terá retornos importantes para o duelo deste domingo (19), às 11h (horário de Brasília), entre Internacional x Fortaleza, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O volante Rodrigo Dourado e o atacante Palacios voltam a ficar à disposição do técnico uruguaio, após cumprirem suspensão na vitória do colorado contra o Sport, por 1 a 0, na última segunda-feira (13). O lateral-direito Gabriel Mercado, recuperado de lesão, também está disponível para o confronto.

Entretanto, a presença do argentino é incerta. O técnico Diego Aguirre terá de optar por cinco dos sete estrangeiros que integram o plantel do Internacional. São eles: Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta, Carlos Palacios, Paolo Guerrero e Juan Manuel Cuesta.

Legenda: Taison se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e é a única dúvida do Internacional para enfrentar o Fortaleza Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

Taison é dúvida para a partida

Capitão da equipe gaúcha, o atacante Taison se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e é dúvida para a partida contra o Fortaleza. Caso não seja liberado pelo departamento médico do colorado, o camisa 10 será a única baixa do time de Diego Aguirre.

O comandante uruguaio, no entanto, aguarda o departamento médico do Internacional para definir o grupo que iniciará o duelo contra o Fortaleza. A provável escalação do colorado é: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Mauricio (ou Taison); Yuri Alberto.