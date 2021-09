Ceará e Fortaleza enfrentam jejum de mais de um mês sem vitória na Série A

O futebol cearense atravessa um momento de oscilação na Série A. Em busca da maior consolidação na elite nacional, Ceará e Fortaleza frearam o melhor desempenho na temporada e amargam um jejum de mais de um mês sem vitórias na competição.

Nos dois casos, a sequência negativa resultou em queda na tabela de classificação. Apesar da dupla permanecer com margem para a zona de rebaixamento - principalmente o Leão - deve reagir logo para voltar ao movimento crescente.

No Brasileirão, são cinco rodadas para cada lado sem triunfo. A curiosidade: o último resultado positivo alvinegro ocorreu no dia 1º de agosto, quando bateu o arquirrival no Clássico-Rei por 3 a 1, pela 14ª rodada. Desde então foram três derrotas e dois empates.

Últimos seis jogos do Ceará na Série A

01.08 - Ceará 3x1 Fortaleza

08.08 - Ceará 0x0 Atlético-GO

15.08 - Corinthians 3x1 Ceará

22.08 - Ceará 1x1 Flamengo

29.08 - América-MG 2x0 Ceará

12.09 - Grêmio 2x0 Ceará

Legenda: Ceará e Fortaleza disputam a Série A do Brasileiro de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

No caso tricolor, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda se recuperou na rodada seguinte diante do Palmeiras fora de casa, mas depois entrou em sequência de oscilação no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 3 a 2, acumulou três igualdades e duas derrotas.

Últimos seis jogos do Fortaleza na Série A

07.08 - Palmeiras 2x3 Fortaleza

15.08 - Fortaleza 1x1 Santos

21.08 - Juventude 1x1 Fortaleza

30.08 - Fortaleza 0x0 Cuiabá

04.09 - Bahia 4x2 Fortaleza

12.09 - Fortaleza 0x2 Atlético-MG

Consequência

No retrospecto histórico, o returno é mais difícil. Após o contato inicial, os adversários são mais duros de serem batidos, o que pode dificultar as pontuações de Ceará e Fortaleza.

A dupla cearense foi superada na abertura por Grêmio e Atlético-MG, respectivamente. O Vovô agora está em 11º, com 24, e o Leão ocupa a 4ª posição, com 33. Os sinais de alerta devem ser ligados, em diferentes escalas, em busca do sonho do torneio internacional para a temporada de 2022.

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza na Série A

21ª rodada

Ceará x Santos

Internacional x Fortaleza

22ª rodada

Ceará x Chapecoense

Sport x Fortaleza

23ª rodada

Fortaleza x Atlético-GO

Bahia x Ceará

24ª rodada

Ceará x Internacional

Fluminense x Fortaleza