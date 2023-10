Internacional x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (4), às 21h30 de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para disputar a partida de volta das semifinais da Copa Libertadores 2023. As equipes empataram em 2 a 2 no jogo de ida.

As duas equipes brasileiras lutam por uma vaga na grande final da Libertadores. O vencedor do confronto irá enfrentar Palmeiras ou Boca Juniors-ARG na decisão do torneio continental.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Globo, ge e Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André e Ganso (Alexsander); Arias, Keno, Cano e John Kennedy (Alexsander).

INTERNACIONAL X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das semifinais da Copa Libertadores 2023

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 04/10/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)