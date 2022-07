Internacional poupa titulares e enfrenta Ceará com time reserva; veja desfalques e relacionados

A delegação do Internacional desembarcou na capital cearense nesta sexta-feira (1°) com ausência de 12 atletas e enfrentará o Ceará com time reserva. Entre as principais baixas estão Daniel (goleiro), Vitão (zagueiro), Edenílson e Alan Patrick (meio-campistas) e Alemão, Pedro Henrique e David (atacantes).

Os atletas desfalcam o Internacional contra o Ceará neste sábado (2) por opção técnica de Mano Menezes. A equipe gaúcha optou poupar os atletas visando o confronto decisivo contra o Colo-Colo, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Mano Menezes ainda não contará com os laterais Bustos (lesão muscular na coxa direita) e Renê (desconforto muscular na coxa esquerda) e os atacantes De Pena (edema muscular na coxa esquerda) e Wanderson (lesão muscular na coxa esquerda).

Com isso, o Internacional deve entrar em campo com: Keiller; Heitor, Moledo, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Estevão, Taison e Mauricio; Cadorini (Wesley Moraes).

O duelo acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília).

Veja relacionados do Internacional

Goleiros: Keiller, Anthoni e Émerson Júnior

Defensores: Heitor, Moisés, Paulo Victor, Thauan Lara, Mercado, Rodrigo Moledo e Kaique Rocha

Meio-campistas: Gabriel, Johnny, Liziero, Matheus Dias, Taison, Mauricio, Estevão e Lucas Ramos

Atacantes: Gustavio Maia, Caio Vidal, Matheus Cadorini e Wesley Moraes

📝 Jogadores relacionados para enfrentar o Ceará. #VamoInter pic.twitter.com/5EpyRQ0lBa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 1, 2022