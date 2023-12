Inter de Milão x Real Sociedad: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inter de Milão e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira (12), em jogo que vale a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões. A partida acontece no Estádio Giuseppe Meazza (Itália), às 17h (horário de Brasília). O time italiano ocupa a segunda colocação, com onze pontos, enquanto o clube da Espanha é o líder, com a mesma pontuação. A liderança pertence aos espanhóis por conta do saldo de gols, mas a diferença é de apenas dois tentos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Inter de Milão: Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Asllani, Sensi, Augusto; Sánchez, Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi.

Provável escalação da Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Pacheco, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Silva, Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.

FICHA TÉCNICA | INTER DE MILÃO X REAL SOCIEDAD

Estádio: Estádio Giuseppe Meazza (Itália).

Data: terça-feira, 12 de Dezembro.

Horário: 17 horas (horário de Brasília).