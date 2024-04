Inscrições abertas para a Taça das Favelas 2024; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a Taça das Favelas 2022. Times masculinos e femininos podem se inscrever até 22 de abril. É esperado que mais de mil comunidades — envolvendo mais de 20 mil atletas — participem da edição estadual do torneio, que é o maior do mundo entre favelas. Inscrições aqui.

Veja também Jogada Joel Jota renuncia ao papel de padrinho do Time Brasil em Paris-2024 após ser alvo de críticas Jogada Fortaleza acerta contratação do skatista Wrick Santhiago, campeão brasileiro na categoria Mirim

Para participar, os atletas devem residir em favelas do estado e localizadas nas cidades próximas à Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte. No masculino, as equipes devem ser formadas por jovens nascidos a partir de 2007. No feminino, deve ter jovens com idade igual ou superior a 14 anos. Os três primeiros colocados de cada naipe serão premiados.

Os jogos da competição — realizada pela Central Única das Favelas (Cufa), Nacional e Ceará, e pela Frente de Assistência à Criança Carente (FACC) — terão início em julho, com previsão para a semifinal estadual ocorrer no dia 31 de agosto e a final estadual em 21 de setembro.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem residir em favelas do Ceará e devem apresentar comprovante de residência no momento da inscrição. As inscrições podem ser realizadas no site www.cufaceara.com.br.