Fortaleza acerta contratação do skatista Wrick Santhiago, campeão brasileiro na categoria Mirim

O skatista Wrick Santhiago vai representar o Fortaleza nas competições de Skate Street e Skate Park. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (19). Campeão Brasileiro em 2023 na modalidade street na categoria sub-12, o atleta é mais um reforço para os esportes olímpicos do Pici.

O jovem atleta de 11 anos já é bicampeão do Nordeste, do King of Skate e Cearense. Além dos títulos, ele se tornou o único nordestino a se classificar para a disputa do Brasileiro nas duas modalidades: Skate Street e Skate Park.

Natural de Fortaleza, o atleta iniciou no esporte inspirado pelo pai. Agora, além de investir no futsal, no basquete, no vôlei e em outras modadalides, o Tricolor do Pici também atua no skate.

"É um skatista jovem, que vinha se destacando a nível nacional e desde o ano passado estávamos dando um suporte a ele. Mesmo com a pouca idade já tem o título de Campeão Brasileiro e agora possui contrato com o Tricolor de Aço. É um demonstrativo de que o Fortaleza entende sua importância dentro da sociedade, e que o esporte é um caminho a ser seguido não só para a formação de atletas, mas para o formação do cidadão", ressaltou Paulo César, Diretor de Esportes Olímpicos e Amadores.