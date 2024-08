Iguatu terá quatro desfalques importantes para primeiro jogo contra Anápolis pela Série D

O Iguatu começará a decidir sua vida na Série D neste domingo (25), contra Anápolis-GO. Quem levar a melhor nos dois duelos, válidos pelas quartas de final da competição, além de avançar para a próxima fase, conquistará o acesso à Série C da próxima temporada. Contudo, para este primeiro jogo, o Iguatu terá quatro desfalques importantes.

Após o fim do último jogo das oitavas de final, na vitória por 2 a 1 sobre o Manaus, os jogadores de Iguatu e Manaus se envolveram em uma briga generalizada, que resultou na expulsão de quatro jogadores do Azulão e cinco atletas do time manauara.

DESFALQUES DO AZULÃO

Titulares absolutos do técnico Flávio Araújo, os atacantes Thiaguinho, que disputou 16 partidas na competição, e Luís Soares, que atuou em outros 13 jogos, são peças importantes que ficarão de fora deste próximo jogo.

Além deles, o zagueiro Júlio, titular absoluto da equipe cearense e que atuou em todos os minutos do mata-mata contra o Manaus, e o goleiro Geferson foram os dois outros jogadores punidos e serão ausência para este primeiro confronto. O Iguatu enfrenta o Anápolis neste domingo (25), às 16h, no Estádio Jonas Duarte, em Goiás, pelo duelo de ida das quartas de final da Série D.