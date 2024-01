Iguatu supera o CSA-AL e se classifica para a eliminatória decisiva do Nordestão

Na noite deste sábado (6), o Iguatu fez história ao se classificar para a segunda, e decisiva, fase eliminatória da Pré-Copa do Nordeste. O Azulão do Centro-Sul superou o CSA-AL nos pênaltis por 4 a 3, depois de empatar a partida em 1 a 1, mesmo com um jogador a menos, aos 48 do segundo tempo. O gol do time cearense foi marcado por Willian Anicete, enquanto Marquinhos fez para os alagoanos.

Agora, o time comandado por Washington Luiz espera o complemento dos jogos da primeira eliminatória para conhecer o seu adversário. O Sampaio Corrêa-MA enfrenta o Potiguar de Mossoró neste domingo (7) e caso se classifique, será o adversário do Iguatu. Caso o time maranhense seja eliminado, o Azulão medirá forças com o ABC-RN buscando vaga na fase de grupos da competição regional.

O JOGO

Na etapa inicial do confronto, as duas equipes alternaram boas chances, mas nenhuma conseguiu tirar o zero do placar. Esquerdinha chutou três vezes com muito perigo e assustou o goleiro alagoano Deivity.

Já no segundo tempo, o CSA-AL martelou e abriu o placar aos 34, quando Marquinhos recebeu passe de Erik e finalizou no canto esquerdo de Geferson. A bola ainda beijou a trave antes de entrar. Porém, o Iguatu não se intimidou e, mesmo com a expulsão de Tiaguinho, aos 43, foi pra cima em busca do empate. A igualdade veio aos 48, quando Willian Anicete pegou a sobra em cruzamento e balançou as redes para levar o jogo para os pênaltis.

DISPUTA DE PÊNALTIS

Nas cobranças, Otacílio Marcos, Willian Anicete, Diego Viana e Guto marcaram para o Azulão do Centro-Sul, que desperdiçou apenas uma cobrança. Já o time alagoano, desperdiçou duas cobranças com Marquinhos e Pedro Favela.