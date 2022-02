Icasa x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vem aí a 12ª rodada do Campeonato Cearense. Icasa e Ferroviário se enfrentam neste sábado (12), às 16 horas, no estádio Inaldão Lírio Callou, em Barbalha. As equipes estão em situações diferentes na tabela e prometem bom jogo na luta pelos pontos. Outros três jogos serão realizados no mesmo dia.

O Icasa está na sexta posição com 13 pontos ganhos, numa campanha de três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com isso, deixou o G-4. Para avançar no torneio, precisa vencer o time coral e aguardar combinação de resultados.

O Tubarão da Barra é vice-líder com 21 pontos, cinco vitórias e seis empates. A equipe ainda não perdeu. Caso vença a partida, o Ferrão fica a um ponto do líder Caucaia e segue na briga pelo título da primeira fase, que também vale vaga na Copa do Brasil.

Legenda: Estádio Inaldão, em Barbalha, recebe jogo do Icasa contra o Ferroviário. Foto: Ednardo Alves/SVM

ONDE ASSISTIR



Todos os jogos da rodada serão transmitidos pela FCF TV, exceto Iguatu x Crato.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Icasa: Tanaka; Neguete, Gabriel, Matheus Henrique, Tiago Correa; Leandro Mendes, Silvano, Guidio, Gustavo; Leleu, Aaron Técnico: Sidney Morais

Ferroviário: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer e Madson; Emerson Souza, Dudu, Breno e Mauri; Wandson e Gabriel Silva. Técnico: Paulinho Kobayashi



FICHA TÉCNICA

Icasa x Ferroviário

Data e hora: 12/2, às 16 horas

Local: Estádio Inaldão Lirio Callou

OUTROS JOGOS

Caucaia x Atlético

Líder da competição, o Caucaia quer ganhar mais fôlego para conquistar a vaga para a Copa do Brasil. Com 25 pontos, quatro a mais que o Ferroviário, pode ampliar caso vença o FC Atlético, penúltimo colocado. A Águia da Precabura tem apenas sete pontos e amarga a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Data e hora: 12/2, às 16h

Local: Estádio João Ronaldo

Onde assistir: FCF TV

Maracanã x Pacajus

O Maracanã é 4º na tabela e quer se manter lá. O clube tem 15 pontos numa campanha com três vitórias, seis empates e duas derrotas. A equipe está a apenas um ponto do terceiro colocado, o Pacajus, adversário direto na briga por vaga na próxima fase. A equipe da Região Metropolitana busca mais um resultado positivo para encostar no vice-líder, o Ferrão.

FICHA TÉCNICA

Data e hora: 12/2, às 15h

Local: Estádio Domingão

Onde assistir: FCF TV

Iguatu x Crato

Lanterna do campeonato, o Crato visita o Iguatu e pode ser o primeiro rebaixado da competição se não vencer o jogo. A equipe tem 5 pontos e acumula apenas uma vitória, 2 empates, além de 8 derrotas. Já o adversário respira na 5ª posição e briga diretamente pelo G-4. O Azulão tem 14 pontos, na campanha de três vitórias, seis empates e dois resultados negativos.

FICHA TÉCNICA

Data e hora: 12/2, às 16h

Local: Estádio Morenão

Onde assistir: Sem transmissão