Caucaia é o primeiro time cearense classificado para o Brasileirão Série D 2023

O Caucaia está classificado para a Série D do Brasileirão 2023. Nesta quarta-feira (9), a Raposa Metropolitana comemorou a conquista nas redes sociais. Esta será a segunda participação do time no torneio e na mesma divisão. Equipe ainda pode conquistar vaga para a Copa do Brasil caso vença a primeira fase do Campeonato Cearense.

CAUCAIA NO BRASILEIRÃO!



O feito veio após a vitória por 1 a 0 em cima do Crato, no Mirandão, nesta terça-feira, em jogo válido pela 11ª rodada do Estadual. A competição dá direito a três vagas na quarta divisão do Brasileiro. Atlético-CE e Ferroviário não concorrem porque disputam a terceirona da competição nacional.

Na tabela, o Caucaia soma 25 e lidera o torneio. O Tubarão da Barra é vice, seguido por Pacajus e Maracanã. Faltando três rodadas para o fim da competição, mesmo que perca todas, a equipe comandada por Carlos Júnior não pode ser mais alcançada pelo último time fora dos possíveis classificados para uma das vagas, o Iguatu. O Azulão, que é o quinto na tabela, chegaria só a 23 pontos caso vencesse os últimos jogos.

Além de competir o Brasileirão Série D 2023, o Caucaia pode conquistar vaga na Copa do Brasil caso vença a primeira fase do Cearense. Se a competição acabasse hoje, Pacajus e Maracanã também estariam com presença garantida na quarta divisão.

