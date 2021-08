Alvo de goleadas arrasadoras, Caucaia enfrenta crise com time terceirizado para disputa da Série D

Na última segunda-feira, o Caucaia, um dos representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro, foi goleado impiedosamente por 9 a 1 para o ABC/RN, em Natal (RN). O resultado, como não poderia deixar de ser, chamou a atenção pelo placar dilatado, evidenciando fragilidade na equipe montada pela Raposa Metropolitana, que nos últimos anos montou equipes competitivas, mas nesta Série D tem penado, sofrendo 37 gols em 10 jogos, e uma goleada anterior, de 7 a 0 para o Souza/PB.

Portanto, o torcedor cearense deve estar se perguntando o que aconteceu com o Caucaia, que iniciou o ano de 2020 empolgando, com Ciel e Magno Alves no ataque?

A resposta mais direta é a falta de dinheiro, a crise financeira que assola o clube. Desde o início da pandemia, o clube sofreu um desmanche e reduziu drasticamente o custo, jogando a reta final da 2ª Fase do Estadual de 2021 com uma equipe praticamente amadora. Mas como no ano anterior havia conseguido a vaga na Série D do Brasileiro, teve que jogar a competição fragilizado.

Sem recursos, o clube não investiu para a difícil competição, terceirizando o elenco a uma parceira, concentrando seus esforços para competições futuras, como a Copa Fares Lopes de 2021 em outubro e o Estadual de 2022. A parceira, contratou um treinador, o elenco, bancou alimentação, enquanto o Caucaia cedeu apenas jogadores das categorias de base. O próprio presidente do clube, Roberto Góes, se afastou da formação do elenco e comissão técnica, devido aos problemas financeiros, focando na formação de um grupo mais forte para as competições citadas.

Ele explicou ao Diário do Nordeste a decisão de jogar a Série D com uma equipe fraca, sem investimentos.

"As condições financeiras da gente, como presidente, dirigente, não permitem o clube disputar todas as competições, Brasileiro, Fares Lopes, Cearense. No Brasileiro agora dei para uma empresa administrar, mas estou voltando agora na Fares Lopes e Cearense, para salvar o time em mais um ano do rebaixamento, O Estadual é a competição mais importante. O Brasileiro é importante, pois é nacional, mas ou você gasta no Cearense e Fares lopes ou no Brasileiro, ainda mais com o poder público cortando os recursos para o clube", explicou.

Roberto explicou como é o contrato de parceria com a empresa.

"Eu fiz um contrato com a empresa pela situação financeira difícil que o clube passava. Na competição passada, no Cearense e Fares Lopes eu toquei sozinho sem ajuda de ninguém, e gastei quase 800 mil reais nas duas competições. Uma pequena ajuda que Município dava, ajudava pagar 50% da folha de pagamento. Isso era uma grande ajuda. Com o corte, por isso tivemos que fazer isso. Eu fiz um contrato com essa empresa, que trouxe com treinador, deu a alimentação dos jogadores, pagava salário de jogadores, eu só entrava com jogadores daqui do Caucaia, da base. O elenco formado foi um parte daqui e outra de fora".

Campanha

Roberto admitiu que os resultados do Caucaia na Série D não têm agradado. O clube é o 7º colocado do Grupo 3 com 8 pontos, à frente apenas do Central/PE. Em 10 jogos, são duas vitórias, dois empates e 6 derrotas, com 14 gols marcados e 37 sofridos, média de 3,7 por jogo. Faltam apenas 4 jogos para o fim da 1ª Fase, e com 5 pontos distante do G4 - o Treze/PB tem 13 pontos - as chances de classificação são remotas. Por isso, o presidente do clube irá se reunir com o grupo gestor para entender o que vem acontecendo. Ele não descarta reforçar o time para a reta final.

Legenda: O Caucaia tem disputado a Série D com um elenco "forasteiro" e não tem feito uma boa campanha Foto: Divulgação / Caucaia EC



"A empresa está tocando o clube aí, com alguns bons resultados, outros ruins no meio, como uma goleada recente, que me deixou preocupado. Vou até me reunir com eles amanhã para ver a situação. É controlar isso ai, faltam 4 jogos, um na sexta contra o América/RN, e outros três. Queremos encerrar a Série D da melhor forma possível e se precisar contratar uns 2 ou 3 jogadores para os últimos 4 jogos vamos contratar".

Com a campanha ruim, jogadores já deixaram o clube, entre eles o zagueiro Túlio, ex-Ceará e Ferroviário, assim como dois treinadores: Éderson Araújo e Carlos Júnior.

Prioridade

Em seguida, o mandatário da Raposa Metropolitana afirmou que um novo projeto está em andamento para a Fares Lopes de 2021 e o Estadual de 2022, com ele à frente.

"Quando acabar a Série D, a gente inicia já a pré-temporada da Fares Lopes em setembro. Eu contratei o Oliveira Canindé como treinador. Será um outra realidade. Jogadores já estão contratados, mas só posso anunciar depois do Brasileiro. O Canindé está 99% certo e almoço com ele amanhã. O Caucaia será diferente na Fares Lopes e Estadual", garantiu.