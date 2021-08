Caucaia sofre goleada arrasadora contra ABC e se complica na Série D do Campeonato Brasileiro

O Caucaia Esporte Clube voltou a ser goleado na Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (9), a Raposa Metropolitana perdeu para o ABC-RN, no Estádio Frasqueirão, por 9 a 1. Walysson (3x), Gustavo Henrique (2x), Claudinho, Wesley Pimbinha, Mateus Muller e Rodrigo Fumaça anotaram os gols da equipe potiguar, enquanto Vanderlan marcou o tento de honra para os cearenses.

O resultado mantém a equipe caucaiaense na penúltima colocação do Grupo A3 da Série D, com 8 pontos conquistados, em 10 partidas O ABC, por sua vez, lidera o grupo, com 22 pontos.

Nova goleada

A goleada diante da equipe potiguar, no entanto, não foi a primeira sofrida pelo Caucaia na Série D. Há um mês, a equipe cearense perdeu para o Sousa-PB, por 7 a 0. A Raposa Metropolitana tem a pior defesa da competição, com 37 gols sofridos.

Confira a campanha do Caucaia na Série D (até o momento):

Caucaia 3 x 3 Campinense

Central-PE 3 x 2 Caucaia

Atlético-CE 4 x 1 Caucaia

Caucaia 2 x 2 América-RN

Caucaia 3 x 2 ABC-RN

Sousa-PB 7 x 0 Caucaia

Caucaia 0 x 4 Treze-PB

Treze-PB 3 x 1 Caucaia

Caucaia 1 x 0 Sousa-PB

ABC-RN 9 x 1 Caucaia

Legenda: No duelo entre cearenses, o Caucaia perdeu para o Atlético-CE, por 4 a 1 Foto: Kely Pereira / Atlético-CE