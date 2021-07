Times cearenses perdem pela 6ª rodada da Série D do Brasileiro

A 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para os times cearenses. Os três representantes do Estado na competição foram derrotados neste sábado: o Guarany perdeu fora de casa por 1 a 0 para o Imperatriz/MA, o Atlético em casa para o Campinense por 3 a 2, e o Caucaia foi goleado por 7 a 0 pelo Sousa/PB no interior da Paraíba.

No Frei Epifânio

O Cacique do Vale perdeu para o Cavalo de Aço com um gol de Júnior Maranhão aos 33 do 2º tempo, mas se manteve na liderança do Grupo 2 com 12 pontos.

No sábado (17), no Junco, às 15 horas, o Guarany busca a reabilitação diante do Juventude Samas.

No Domingão

No Domingão, em Horizonte, o Atlético Cearense saiu na frente mas tomou a virada ainda no 1º tempo. Aos 10 minutos, Claudivan cruzou para Valdo Bacabal abrir o placar.

A Raposa de Campina Grande virou, com gols do zagueiro Michel Bennech aos 21, Claudivan, contra, aos 36 e Cláudio, aos 40

Na etapa final, a Àguia até diminuiu o placar com Olávio, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2.

Mesmo com a derrota, o Atlético se manteve no G4 do Grupo 3 com 7 pontos, mesma pontuação do América/RN. Na próxima rodada, o time cearense vai até o Estádio Lacerdão, em Caruaru, duelar com o Central, no próximo domingo (17), às 15 horas.

Goleada sofrida

O Caucaia sofreu uma sonora goleada no interior da Paraíba. A Raposa Metropolitada foi impedosamente goleada por 7 a 0 pelo Sousa no estádio Marizão, em uma das maiores goleadas desta edição da Série D.

Liniker, duas vezes de pênalti e Adriano Napão, marcaram os gols do Sousa no 1º tempo, abrindo 3 a 0.

Na etapa final, o time paraibano manteve o ritmo e ampliou a goleada: Tarcisio fez dois,

Adriano Napão mais um, e Dentinho fechou o placar nos acréscimos.

Em 7º com 5 pontos, o Caucaia busca a reabilitação diante do Treze, no próximo sábado (16), no Raimundão, às 16 horas.