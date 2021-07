Caucaia perde mais uma na Série D e segue na lanterna do grupo

O Caucaia segue em fase complicada na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), a Raposa entrou em campo e perdeu por 3 a 1 pelo Treze-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time cearense, que continua na lanterna do Grupo 3 da competição.

O time da Região Metropolitana de Fortaleza segue com cinco pontos após oito jogos, com cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória até aqui. São seis pontos de distância para o Campinense, que está na 4ª colocação.

Os gols do Treze foram marcados por Diego (contra), Wallisson Bahia e Birugueta, enquanto Genesis descontou para a equipe cearense.

O Caucaia volta a campo no próximo sábado (31) para enfrentar o Sousa-PB, às 16 horas, no estádio Raimundão, na Região Metropolitana de Fortaleza.