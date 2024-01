Iago Maidana nega acerto com o Ceará para 2024

O zagueiro Iago Maidana se pronunciou por meio das redes sociais e negou qualquer acerto com o Ceará para a temporada de 2024, afirmando que "no momento certo, todos saberão o meu destino". De acordo com o ge, o defensor teria acertado sua ida para o clube de Porangabuçu.

Legenda: Iago Maidana se posicionou por meio das redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram

O repórter Samuel Conrado, da Verdinha FM, apurou que o jogador não teve o seu nome citado dentro do Vovô e não virá para a equipe comandada por Vagner Mancini.

O zagueiro Iago Maidana NÃO vem para o Ceará! ⚫️⚪️



O atleta, que estava no América-MG, não teve nem seu nome “ventilado” na lista de contratações. Zero interesse por parte do Alvinegro no defensor de 27 anos.



📸 Moura Panda / América-MG pic.twitter.com/grvPsAfmd8 — Samuel Conrado (@conradosamuel) January 3, 2024

TRABALHO COM MANCINI

Iago Maidana trabalhou com o treinador Vagner Mancini, atual técnico do Ceará, em 2022 no América-MG. No time mineiro, foram 85 jogos e quatro gols marcados em duas temporadas.