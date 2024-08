Hipismo na Olimpíada de 2024: Stephan Barcha é 5º no salto; Rodrigo Pessoa não termina prova

O Brasil não conseguiu medalha no salto individual do hipismo dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 nesta terça-feira (6). A brasileira Stephan Barcha, com a égua Primavera, esteve próximo do bronze, mas uma penalidade a tirou do pódio geral. Com forte apresentação, fez um tempo melhor do que os três primeiros colocados, mas terminou em 5º lugar.

O país também era representado por Rodrigo Pessoa, recordista brasileiro em participações em Olimpíadas e ouro em Atenas-2004, que não terminou o percurso. O suíço Steve Guerdat (com Dynamix de Belheme), o holandês Maikel van der Vleuten (Beauville Z) e o alemão Christian Kukuk (Checker) zeraram a primeira parte da final e foram para o desempate em um novo percurso. O ouro ficou com a Alemanha, a prata com a Suíça e o bronze com a Holanda.

Legenda: Rodrigo Pessoa, recordista brasileiro em participações em Olimpíadas, terminou o percurso. Foto: Wander Roberto / COB

Antes de sair do pódio, o Brasil ainda viu o sueco Henrik Von Eckermann, líder do ranking mundial do salto, cair e ser eliminado. Ele não teve contusões. Apenas o francês Julien Epaillard, com Dubai du Cedre, também com uma falta foi mais rápido do que o conjunto brasileiro (79s18). Epaillard foi o último a competir.

O hipismo brasileiro tem três medalhas em Olimpíadas. Além do ouro de Pessoa e Baloubet du Rouet, em Atenas-2004, no salto individual, o Brasil foi bronze duas vezes no salto por equipes, em Atlanta-1996 e em Sydney-2000.