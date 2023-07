Hércules negociava com clube da Itália por valor milionário, diz jornalista; veja detalhes

O volante Hércules, considerado o maior ativo financeiro do Fortaleza, estava em processo de negociação com o Lecce, da Itália. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, os italianos ofereceram cerca de € 4,5 milhões, aproximadamente R$ 24,15 milhões, ao Leão por 80% do passe do atleta.

Uma curiosidade do mercado: Hércules, do Fortaleza, estava em negociação com o Lecce, da Itália. O clube italiano ofertou ao Leão € 4,5 milhões por 80%, mas o volante sofreu lesão no joelho e passará por cirurgia. Com isso, a operação caiu. André Cury estava intermediando. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 12, 2023

Em contato com representantes de Hércules, o Diário do Nordeste apurou que o Lecce realmente negociava com o atleta, mas não se tratava da única equipe. No entanto, a negociação foi encerrada, já que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O atleta deve ficar afastado do campo por 9 meses.

JOVEM COBIÇADO

Legenda: Volante rapidamente caiu nas graças da torcida tricolor. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Hércules chegou ao Fortaleza por empréstimo em 2021, após ter sido um dos destaques do Atlético Cearense no campeonato estadual daquele ano. Com as boas atuações na campanha do Leão no Brasileirão de Aspirantes, onde foi titular durante todo o torneio, o Fortaleza resolveu adquirir o atleta em definitivo e investiu R$ 250 mil por 50% dos direitos econômicos.

O volante é considerado uma das grandes joias do Fortaleza e tem se destacado na titularidade da equipe. Ao todo são 89 jogos, com 12 gols marcados e duas assistências concedidas. Os bons números rapidamente atraíram os olhares de equipes europeias. Clubes da Alemanha, França, Itália e Rússia monitoravam a situação do atleta.