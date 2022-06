Hércules ganha carro de luxo após renovar contrato com o Fortaleza

O volante Hércules ganhou um carro de luxo após renovar contrato com o Fortaleza. O momento foi registrado nas redes sociais, no último domingo (12), pelo staff do jogador de 21 anos. O vínculo foi expandido de 2024 para 2026.

O presente foi do brasileiro naturalizado russo Ari, proprietário e também atleta do Atlético-CE. O atacante participou do processo de revelação de Hércules, revelado na Águia até se transferir ao Leão, no último ano, por R$ 200 mil.

Legenda: O volante Hércules soma 26 jogos pelo profissional do Fortaleza Foto: Vinícius Palheta / Fortaleza

Com a camisa tricolor, o jovem se consolidou na equipe principal do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, soma 26 jogos e quatro gols, entre participações na Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Estadual.