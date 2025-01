Henrique projeta duelo contra o Fortaleza em casa; Horizonte defende tabu

O Horizonte vive um momento de expectativa e confiança após a vitória por 2 a 1 sobre o Ferroviário, na estreia da equipe pelo Campeonato Cearense 2025. Agora, o Galo do Tabuleiro se prepara para sua primeira partida em casa no Estádio Domingão, onde enfrentará o Fortaleza, no sábado (25), às 16h30, pela 2ª rodada. O lateral esquerdo Henrique sabe do tamanho do desafio que o time tem pela frente, mas projeta o duelo com otimismo.

"Estamos com as melhores expectativas para o jogo porque nos preparamos bem e também pudemos conquistar uma vitória muito boa em cima da equipe do Ferroviário na primeira rodada. Mesmo sabendo de todas as dificuldades que o duelo vai nos proporcionar, da qualidade da equipe do Fortaleza, que é um time de Libertadores e Série A, creio que a gente possa fazer um bom jogo e desfrutar de uma partida tão importante quanto esta. Temos que ser muito inteligentes dentro de campo para buscar a vitória”, afirma o atleta.

BOM RETROSPECTO NO DOMINGÃO

Na última partida entre Horizonte e Fortaleza, em 2024, o Leão levou a melhor por 2 a 0, porém nos cinco encontros anteriores, realizados no Estádio Domingão, o Galo do Tabuleiro venceu todos. São 3 vitórias pelo Campeonato Cearense (2017 por 1 a 0, 2018 por 2 a 1 e 2019 por 1 a 0). Os dois outros confrontos foram pela Taça Fares Lopes, em 2018 e 2019.

Legenda: O Horizonte espera surpreender o Fortaleza pela 2ª rodada do Campeonato Cearense Foto: Gabriel Teixeira / Horizonte FC

Para Henrique, o fato de jogar em casa é visto como uma pequena vantagem e pode ser um diferencial para a equipe mandante.

"O fato do campo é muito bom pra gente porque é um campo bom, que estamos acostumados a treinar todos os dias. Temos que aproveitar essa pequena vantagem para nos impor e colocar tudo aquilo que a gente trabalha durante a semana em prática dentro do jogo. Creio também que, por se tratar de um campo bom, vai ser um jogo bem disputado e, acima de tudo, quem vai ganhar com isso é o público, porque vai poder ver uma partida de qualidade. Vamos lutar muito para sair com o resultado positivo e garantir essa vitória para a torcida horizontina e para todo o nosso grupo, que está trabalhando muito dentro da competição", ressalta o lateral.

Apoio da torcida

A expectativa é que o estádio Domingão receba um bom público para a primeira partida do Galo em casa, vindo de vitória importante e contra um grande adversário.

Henrique enxerga que os torcedores serão o "12º jogador" em campo, dando suporte fundamental para enfrentar um adversário de alto nível.

"Eu tenho certeza que a nossa torcida vai ser o 12º jogador. Vai nos ajudar muito e nos apoiar a todo momento. Treinamos muito forte e estamos preparados para esse duelo, que vai ser de extrema importância para nós dentro da competição", completa.