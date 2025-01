Hamilton dá primeiras voltas pilotando uma Ferrari e mostra novo capacete

Em uma semana marcante para Lewis Hamilton, o inglês pilotou pela primeira vez um carro da Ferrari de Fórmula 1 na pista. Ele dirigiu o modelo SF-23, da temporada 2023, no Circuito de Fiorano, que pertence ao time italiano, nos arredores da cidade de Maranello, sede da equipe.

"Entrando em uma nova era! Lewis Hamilton faz sua primeira volta em uma Ferrari!", disse a publicação do perfil da equipe e da Fórmula 1 no Instagram, seguida de um vídeo da performance do inglês.