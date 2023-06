Há dez anos, Brasil vencia o México no Castelão pela Copa das Confederações; relembre

Às 16 horas do dia 19 de junho de 2013, o árbitro inglês Howard Webb apitava o início da partida entre Brasil e México pela segunda rodada da fase de grupos da Copa das Confederações de 2013. Para os cearenses, aquele não era um jogo qualquer. Afinal de contas, o duelo acontecia no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão.

Fortaleza havia sido escolhida pela Fifa como uma das cidades-sede de duas das principais competições do futebol mundial. O Gigante da Boa Vista, reformado especialmente para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014, começava naquela tarde a receber craques do futebol mundial em seu gramado.

Legenda: Arena Castelão recebeu milhares de torcedores Foto: Kleber A. Gonçalves/Arquivo SVM

Legenda: Torcida do Brasil no Castelão Foto: Natinho Rodrigues/Arquivo SVM

ATMOSFERA SURPREENDENTE

Antes mesmo da bola rolar, a torcida presente na Arena Castelão para acompanhar a partida deixou claro que apoio não iria faltar. A plenos pulmões, os torcedores entoaram parte do Hino Nacional Brasileiro à capela, em uma das cenas mais marcantes da história recente da Seleção Brasileira e que passou a se repetir nos jogos seguintes.

O técnico Felipão levou a campo o seguinte time titular: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred. Do outro lado, De la Torre escalou: Corona; Rodríguez, Salcido, Moreno, Torres, Mier e Flores; Torrado, Giovanni dos Santos e Guardado; Javier Hernández.

A atmosfera pulsante que emanava das arquibancadas da Arena Castelão pareceu contagiar os jogadores brasileiros naquela tarde de quarta-feira. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, após sobra oferecida por um defensor mexicano, Neymar, vestindo a camisa 10, marcou um golaço para abrir o placar. Festa na Arena Castelão!

Legenda: Torcida do Brasil no Castelão Foto: Fabiane de Paula/Arquivo SVM

Após a pressão inicial da Seleção Brasileira, motivada principalmente pelo apoio massivo dos torcedores na Arena Castelão e pelo gol marcado antes da marca dos dez minutos do primeiro tempo, a seleção do México conseguiu equilibrar o jogo e frear o ímpeto brasileiro. O placar permaneceu inalterado até a reta final do duelo.

Foi quando aos 47 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos da partida, Neymar fez uma grande jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e tocou para Jô, atacante que havia entrado no decorrer da partida no lugar de Fred. O centroavante teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e fazer novamente a festa na Arena Castelão.

Legenda: Jogadores do Brasil comemoram gol contra o México Foto: Valeska Santiago/Arquivo SVM

RETORNO COM VITÓRIA

O gol marcado por Jô selou a vitória brasileira por 2 a 0 sobre o México. Após anos de separação, a Seleção Brasileira voltava às terras alencarinas da melhor forma possível: com show da torcida, golaço e vitória importante. O Gigante da Boa Vista ficou pequeno para o tamanho da alegria dos torcedores naquele 19 de junho.

Nos dias seguintes, a Arena Castelão recebeu outros jogos da Copa das Confederações de 2013. No dia 23 de junho, foi palco da vitória da Espanha, então atual campeã mundial, por 3 a 0 sobre a Nigéria, e no dia 27 de junho, recebeu a semifinal entre Espanha e Itália, empatada em 0 a 0 no tempo normal e vencida pela Espanha nos pênaltis.

VEJA A CAPA DO DIÁRIO DO NORDESTE DO DIA SEGUINTE AO JOGO

Legenda: Capa do Diário do Nordeste do dia 20 de junho de 2013 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

VEJA A CAPA DO CADERNO JOGADA

Legenda: Capa do caderno Jogada do dia 20 de junho de 2013 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.