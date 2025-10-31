Diário do Nordeste
Seleção Brasileira na Arena Castelão

Jogada

Há dez anos, Brasil vencia o México no Castelão pela Copa das Confederações; relembre

Duelo marcou o retorno da Seleção Brasileira à Fortaleza

Daniel Farias* 19 de Junho de 2023
The News York Times, junho de 2013, Copa das Confederações, juiz Silvio Mota

PontoPoder

Junho de 2013: o que pensa hoje dos protestos o juiz aposentado do Ceará que foi capa do NYT

Dez anos após o episódio, Silvio Mota acredita que a onda de manifestações de junho ocorreu devido a uma insatisfação com o sistema político brasileiro

Alessandra Castro 11 de Junho de 2023
junho de 2013, Copa das Confederações

PontoPoder

Junho de 2013: como as manifestações que sacudiram o Brasil repercutiram em Fortaleza

A capital cearense registrou um dos maiores protestos do País, no mesmo período em que acontecia a Copa das Confederações

Alessandra Castro 11 de Junho de 2023

Jogada

Final da Copa das Confederações será relembrada neste domingo

Brasil x Espanha, no Maracanã, marcou título da Seleção Brasileira comandada por Luiz Felipe Scolari e deu esperanças da conquista do hexa mundial em solo brasileiro. Partida será exibida às 16 horas de hoje, na TV Verdes Mares

Redação 02 de Maio de 2020

Jogada

TV Verdes Mares transmite título do Brasil na Copa do Mundo de 1994 no próximo domingo (26)

Vitória por 3 a 2 nos pênaltis, contra a Itália, marcou o tetracampeonato nos Estados Unidos

Redação 21 de Abril de 2020

Jogada

Aos 40 anos, atacante uruguaio Diego Forlán oficializa aposentadoria

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o jogador decidiu abandonar os gramados após ter sucesso também nos clubes, como aconteceu no Atlético de Madrid e no Manchester United

Conteúdo Estadão 07 de Agosto de 2019

Jogada

Daniel Alves tem mais títulos do que todos os clubes da Série A neste século

O lateral iniciou sua carreira no Bahia, em 2001, e desde então já levantou 40 troféus e é o jogador mais vitorioso da história do futebol

Conteúdo Estadão 06 de Agosto de 2019