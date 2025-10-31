Duelo marcou o retorno da Seleção Brasileira à Fortaleza
Dez anos após o episódio, Silvio Mota acredita que a onda de manifestações de junho ocorreu devido a uma insatisfação com o sistema político brasileiro
A capital cearense registrou um dos maiores protestos do País, no mesmo período em que acontecia a Copa das Confederações
Brasil x Espanha, no Maracanã, marcou título da Seleção Brasileira comandada por Luiz Felipe Scolari e deu esperanças da conquista do hexa mundial em solo brasileiro. Partida será exibida às 16 horas de hoje, na TV Verdes Mares
Vitória por 3 a 2 nos pênaltis, contra a Itália, marcou o tetracampeonato nos Estados Unidos
Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o jogador decidiu abandonar os gramados após ter sucesso também nos clubes, como aconteceu no Atlético de Madrid e no Manchester United
O lateral iniciou sua carreira no Bahia, em 2001, e desde então já levantou 40 troféus e é o jogador mais vitorioso da história do futebol