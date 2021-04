Guto traça objetivos do Ceará na Copa Sul-Americana: "quem sabe não busca uma final"

Único representante cearense na Sul-Americana de 2021, o Ceará conhece os adversários da fase de grupos nesta sexta-feira (9), em sorteio da Conmebol. Com o clube retornando para o torneio após 10 anos, o técnico Guto Ferreira destacou a dificuldade e não descartou uma final histórica.

“É uma competição extremamente difícil por ser o primeiro ano de chave de grupos, e se classifica um só. Já entram times desclassificados da pré-Libertadores e times fortes do Brasil e da Argentina. A gente quer fazer o melhor, nos classificar e depois o mata-mata. Chegar mais longe possível, quem sabe não busca uma final”, afirmou em entrevista ao programa Baita Amigos, da Band Sports.

A disputa internacional é mais uma competição no calendário alvinegro, que registra Estadual, Copa do Brasil, Série A e Copa do Nordeste. Guto garantiu que a prioridade é a 1ª divisão, fundamental para a sequência do crescimento financeiro da equipe.

Legenda: Ceará somou resultados importantes na Série A do Brasileiro de 2020 Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Nenhuma (competição) é mais importante que o Brasileirão, é a chave de qualquer clube, principalmente dos de meio de tabela. A busca é fazer o melhor e ficar na primeira página, mas a busca de um plantel qualificado é para brigar do meio para cima. A gente tem um plantel que pode disputar também a Sula com nível de importância grande”, comentou.

A definição dos adversários ocorrerá em cerimônia virtual realizada em Luque, no Paraguai. O evento tem início às 13h (de Brasília).