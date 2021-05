Guto Ferreira explica estratégia do Ceará no Clássico-Rei e afirma: “é seguir trabalhando"

O Ceará perdeu para o Fortaleza neste sábado (15) pelo Campeonato Cearense de 2021. A equipe oscilou em campo e foi superada por 2 a 0 na Arena Castelão. Para o técnico Guto Ferreira, o resultado foi mérito do sistema ofensivo tricolor.

Guto Ferreira Técnico do Ceará "Quem fez os gols foi o Fortaleza, então o placar foi justo. Nós não fizemos, é seguir trabalhando”.

Em campo, o Vovô poupou três jogadores principais: o zagueiro Luiz Otávio, o meia Vina e o atacante Vizeu. Guto explicou que a estratégia era manter uma equipe forte fisicamente para ser competitiva contra o rival.

Guto Ferreira Técnico do Ceará "A gente tentou nivelar, até porque nosso time jogou na quarta, um jogo muito extenuante contra o Arsenal, competitivo, e quer queira ou não, há desgaste. O Fortaleza também jogou, mas um jogo em nível mais baixo e que permitiu estarem mais inteiros, então o objetivo era equilibrar”.

O time alvinegro está na 4ª posição, com 10 pontos. Sem vaga garantida na semifinal, tem pela frente o Atlético-CE nesta segunda (17), às 15h30, no estádio Vovozão. Uma vitória classifica a equipe sem depender de nenhum resultado. Apenas o G-4 do Estadual avança ao mata-mata.

Confira a coletiva do técnico Guto Ferreira: