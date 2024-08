Gündoğan deixa Barcelona e volta ao Manchester City um ano após se transferir para a equipe catalã

O meio-campista İlkay Gündoğan confirmou seu retorno ao Manchester City. O alemão de 33 anos retornou aos "Citizens" um ano após trocar a equipe inglesa pelo Barcelona. Segundo o portal The Athletic, e os jornais espanhóis Mundo Deportivo e Sport, Gündoğan possuí acordo com o Manchester City por um contrato até junho de 2025, renovável por mais um ano.

Gundogan chegou a ter uma primeira temporada regular em território espanhol, onde marcou cinco gols e 14 assistências. Porém, não conquistou títulos e conviveu com questionamentos e uma crise interna após cobranças públicas de maior comprometimento do elenco.

O alemão participou da pré-temporada no Barcelona, mas não foi relacionado para a estreia no Campeonato Espanhol, contra o Valencia. Ele possuía contrato com o Barcelona até junho de 2026, contudo, conseguiu convencer a equipe espanhola a liberá-lo. Conforme a imprensa local, o clube tinha interesse na liberação do atleta para aliviar a folha salarial e abrir espaço para outras contratações.

Em meio aos rumores da saída de Gündoğan, o ex-técnico do alemão, Pep Guardiola, foi peça fundamental para o retorno do meia - que conquistou 14 títulos e fez 60 gols e 36 assistências em 304 jogos nos seus sete anos sob o comando de Guardiola no Manchester City.

Pelo Manchester, ele também conquistou uma Liga dos Campeões, cinco Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra pela equipe inglesa. Além do City, times da Turquia e Arábia Saudita apresentaram interesse em contar com o atleta.