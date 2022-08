Guilherme Castilho lamenta eliminação da Sula: 'é uma derrota que dói'

O Ceará venceu o São Paulo no jogo de volta das quartas da Sul-Americana, nesta quarta-feira (10), na Arena Castelão. No entanto, o Vovô acabou eliminado da competição intercontinental nos pênaltis. O meia Guilherme Castilho, que fez um dos gols do alvinegro, lamenta a situação, lembra de Richard e projeta o Clássico-Rei.

“É muito difícil falar alguma coisa agora. Deus sabe de todas as coisas. Acho que a gente merecia um resultado melhor. É pedir desculpa para a torcida. A gente queria ter passado e eles mereciam isso. É agradecer a festa que fizeram e pedir apoio. A gente tem um jogo muito importante aí no fim de semana, nosso clássico. Tenho certeza que a nossa torcida vai lotar aqui de novo e vamos para frente. A gente tem grandes coisas pela temporada ainda”, disse o jogador.

O Ceará volta a campo no domingo (14), quando enfrenta o Fortaleza no segundo Clássico-Rei do Brasileirão. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. Castilho também lembra de Richard, companheiro de equipe que perdeu o irmão e foi dispensado do jogo.

“É difícil, é uma derrota que dói. A gente merecia. Mas somos profissionais. A gente vai sofrer hoje ainda, mas a partir de amanhã começamos a pensar no rival. É levantar a cabeça. Queria mandar um abraço para o Richard, dizer que Deus é contigo, a gente também, a gente compartilha da sua dor e da sua família. Estamos de braços abertos para te receber”, concluiu o atleta.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil