Guia do Campeonato Alemão 2024/25: competição começa nesta sexta-feira (23)

Uma das principais ligas de futebol do mundo, o Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira (23) com a abertura contando com o atual campeã em campo: o Bayer Leverkusen. A equipe da Renânia do Norte-Vestefália, busca o bi-campeonato e visita o Borussia Mönchengladbach.

Os 'Löwen' foram campeões invictos na temporada passada, quebrando a incrível sequência de títulos do Bayern de Munique, que buscava o 12º título seguido da Bundesliga. O Bayer foi campeão com 90 pontos, contra 73 do Stuttgart e o Bayern de Munique foi 3º com 72.

Forte para o bi?

Comandado pelo técnico Xabi Alonso, o Bayer é a favorito ao título ao lado de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig.

A equipe trouxe três reforços: ala esquerda Jeanuël Belocian, do Rennes, e os meias Aleix Vidal, do Girona e Martin Terrier, também ex-Rennes. Eles já estrearam no título da Supercopa da Alemanha contra o Stuttgart. Dos destaques do título, a permanência de Xhaka, Boniface, Patrick Schick e Wirtz mantém a equipe muito forte.

Legenda: Atual campeão da Bundesliga, o Bayer Leverkusen venceu a Supercopa da Alemanha Foto: Divulgação / Bayer Leverkusen

A clube farmaceutico manteve a base vencedora, mas terá que superar mais uma vez o peso pesado Bayern. A equipe multicampeã manteve os destaques de seu poderoso elenco. Um time com Neuer, Upamecano, Kimmich, Musiala, Thomas Müller e Harry Kane é pesado e favorito ao título. De reforços relevantes, apenas João Palhinha, do Fulham, da Inglaterra.

Já Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen e Borussia M´gladbach podem disputar vagas na Champions League e Liga Europa.

Legenda: O Bayern busca retomar a hegemonia do futebol alemão após perder o título do ano passado Foto: Divulgação / Bayern

Maiores campeões:

O Bayern de Munique é o maior campeã do campeonato alemão, disparado com 33 conquistas. Depois dele, muito longe, estão: Nuremberg (9 titulos), Borussia Dortmund (8), Schalke (7), Hamburgo (6), Borussia Mön'gladbach (5), Werder Bremen (4), SpVgg Fürth (3), Eintracht Frankfurt

(1) e Bayer Leverkusen (1).

Como Funciona a competição:

Disputada por 18 clubes, o torneio funciona em turno e returno. O time que somar mais pontos dentro das 34 rodadas levanta a taça. Os critérios de desempate de pontos do campeonato são saldo de gols e gols marcados.

Os 5 melhores colocados garantem vaga na Champions League. Os times que ficarem na 6ª e 7ª colocações irão para Liga Europa, e o 8º na Conference League.

Os dois piores colocados estão rebaixados para a Bundesliga 2, enquanto o 16º disputa um playoff com o 3º da Bundesliga 2 por uma vaga na elite no ano que vem.

Principais jogadores

Os jogadores mais valiosos da Bundesliga segundo o transfermarkt.

Florian Wirtz (Leverkusen)

Jamal Musiala (Bayern)

Harry Kane (Bayern)

Xavi Simons (Leipzig)

Leroy Sané (Bayern)

Maiores artilheiros da história:

Gerd Müller - 367 gols

Robert Lewandowski - 313 gols

Klaus Fischer - 271 gols

Jupp Heyncke - 226 gols

Manfred Burgsmüller - 217 gols

Claudio Pizarro - 198 gols

Ulf Kirsten - 187 gols

Stefan Kuntz - 181 gols

Jogos da 1ª rodada:

23/08

15:30: Borussia M´gladbach x Bayer Leverkusen

24/08

10:30: Augsburg x Werder Bremen

10:30: Mainz x Union Berlin

10:30: Freiburg x Stuttgart

10:30: Hoffenheim x Holstein Kiel

10:30: RB Leipzig x Bochum

13:30: Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt

25/08

10:30: Wolfsburg x Bayern de Munique

12:30: St. Pauli x Heidenheim