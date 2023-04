Guia da Série A: veja times, escalações e favoritos do Brasileirão 2023

A bola rola neste sábado (15) para o início da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. 20 equipes estarão na disputa da competição, que vai de abril a dezembro. Ao final das 38 rodadas, são cinco possibilidades para cada clube: título, classificação para a Libertadores, classificação para a Sul-Americana, permanência na elite ou rebaixamento para a Série B.

CONFIRA O GUIA COMPLETO DA SÉRIE A:

Em relação à temporada 2022, há quatro novidades na Série A do Brasileirão. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, equipes tradicionais do futebol brasileiro, foram os quatro primeiros colocados da última temporada da Série B e retornam à elite do futebol brasileiro em 2023.

Dos 20 clubes, pelo menos quatro vão garantir classificação para a fase de grupos da Libertadores, dois para a fase pré-Libertadores e seis para a Sul-Americana. A quantidade dessas vagas pode ser maior, no caso de títulos da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores.

Ao final da competição, em dezembro, as quatro últimas equipes na tabela de classificação serão rebaixadas para a segunda divisão do futebol brasileiro. Na última edição da competição, Ceará, Atlético-GO, Avaí e Juventude foram as equipes rebaixadas para a Série B do Brasileirão.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE A:

SÁBADO, 15 DE ABRIL

16h | Palmeiras x Cuiabá

16h | América-MG x Fluminense

18h30 | Botafogo x São Paulo

18h30 | RB Bragantino x Bahia

18h30 | Athletico-PR x Goiás

18h30 | Fortaleza x Internacional

21h | Atlético-MG x Vasco

DOMINGO, 16 DE ABRIL

16h | Flamengo x Coritiba

16h | Corinthians x Cruzeiro

18h30 | Grêmio x Santos

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.