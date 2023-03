Grêmio x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o Grêmio em jogo da segunda fase da Copa do Brasil. A partida desta quinta-feira (16) será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 20h (de Brasília). Tanto a equipe cearense quanto a gaúcha vivem boa fase na temporada.

Como chega o Grêmio?

O tricolor gaúcho está invicto na temporada. Além de ter despachado o Campinense (PB) na primeira fase do torneio, já garantiu classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, com a melhor campanha. A equipe deve ir completa para o duelo contra o time cearense.

Como chega o Ferroviário?

O Tubarão da Barra vai contar com Erick Pulga, que fez nove gols, e Ciel, que soma 10. A dupla de ataque ajudou o time a chegar nas quartas da Copa do Nordeste e disputa a semifinal do Cearense. Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe passou pelo Resende (RJ) e vive numa boa sequência, com nove jogos sem perder.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Adriel; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Ferroviário: Douglas Dias, Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Matheus Silva, Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: : Paulinho Kobayashi.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Grêmio

Data e hora: 16/03, às 20h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)