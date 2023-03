Ferroviário x Santa Cruz: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira (8), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela Copa do Nordeste. A partida é válida pela 7ª rodada da competição regional.

O Ferroviário está na terceira posição do Grupo A, com 10 e se vencer, pode garantir vaga no mata-mata da Copa do Nordeste de forma antecipada. Basta vencer e torcer para que o Sampaio Corrêa não vença o Campinense.

O Tubarão da Barra vem embalado após classificação na Copa do Brasil contra o Resende e a vitória na Copa do Nordeste fora de casa por 3 a 2 contra o Campinense.

Para o duelo, o técnico Paulinho Kobayashi não terá o zagueiro Alisson, suspenso. No lugar dele, deve jogar Roni Lobo.

O Santa Cruz também vem de vitória - contra o Sampaio Corrêa por 3 a 1 - e aparece na quinta posição do Grupo B, com oito pontos, ainda sonhando com vaga no mata-mata.

Onde assistir



A partida terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol e da Verdinha.

Palpite

Prováveis escalações

Ferroviário |

Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes e Cairo; Deyzinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Santa Cruz |

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Yan Oliveira, Ítalo Melo e Marcus Carioca (Ítalo Silva); Daniel Pereira, Arthur, Anderson Ceará (Maranhão) e Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Ficha técnica

Ferroviário x Santa Cruz

Competição: Copa do Nordeste - 7ª rodada.

Estádio: Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).

Data: 22/02/2023 (quarta-feira).

Horário: 21h30 (de Brasília).

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

Assistentes: Gleydson Francisco (PB) e Ruan Neres Souza de Queiros (PB).