Resende/RJ x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entre em campo nesta terça-feira (28), pela 1ª Fase da Copa do Brasil. O time coral enfrenta o Resende/RJ, às 15h30, no estádio do Trabalhador, em Resende (RJ). O confronto é disputado em jogo único, com vantagem do empate para o Peixe, por ter melhor colocação no ranking da CBF.

O time cearense já recebeu R$ 750 mil por jogar a 1ª Fase, e caso avance - enfrentaria o vencedor de Grêmio x Campinense - garantirá mais R$ 900 mil.

O Tubarão da Barra vem embalado após a classificação para a semifinal do Campeonato Cearense. No último sábado, a equipe venceu o Maracanã fora de casa por 3 a 1 e avançou para encarar o Fortaleza nos dias 11 e 18 de março.

Além da boa campanha no Estadual, o Ferrão vai bem na Copa do Nordeste e está na briga pela classificação ao mata-mata. A equipe está em 5º do Grupo A, com 7 pontos, mesma pontuação que o 4º colocado, o Sampaio Corrêa.

Time ajustado

Além das boas campanhas, o time coral está bem ajustado pelo técnico Paulinho Kobayashi. O treinador consolidou uma base forte, destaque para o goleiro Douglas Dias, o zagueiro Eder Lima, o volante Lincoln e os atacantes Erick Pulga e Ciel.

Onde assistir

O globoesporte.com transmite a partida

Prováveis Escalações

Resende-RJ

Jefferson Luis; Bartell, Hiago, Joanderson e Rayne; Kevin Fraga, Dener e William; Kaique, Geovani e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim

Ferroviário

Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes;

Deizinho, Érick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Ficha Técnica | Resende x Ferroviário

Competição: Copa do Brasil - 1ª Fase

Local: Estádio do Trabalhador - em Resende (RJ)

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Horário: 15h30

Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior - MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) - MG e Marcyano da Silva Vicente - MG

Analista de Campo: Jackson Lourenco Massarra dos Santos - RJ

