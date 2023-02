Ferroviário vence o Maracanã e enfrenta o Fortaleza na semifinal do Estadual

O Ferroviário está nas semifinais do Campeonato Cearense. O time coral venceu o Maracanã por 3 a 1 no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, se garantindo nas semifinais para enfrentar o Fortaleza, em dois jogos, nos dias 11 e 18 de março.

O Tubarão da Barra volta a jogar na terça-feira (28), às 15h30, contra o Resende/RJ pela Copa do Brasil, no estádio do Trabalhador.

Legenda: O Ferroviário tinha uma grande vantagem para o confronto, venceu o Maracanã fora de casa e avançou para as semifinais Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

O jogo

Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0 no PV, o Ferrão tinha uma boa vantagem para o confronto. E o placar favorável fez com que o Ferroviário entrasse em campo esperando as ações do Maracanã, buscando os contra-ataques.

O jogo coral demorou para encaixar, sofrendo pressão do time da casa, mas abriu o placar após erro defensivo do adversário. Guilherme tentou cortar e a bola sobrou para Erick Pulga, que driblou o goleiro e fez 1 a 0 aos 20 minutos.

Na reta final do 1º tempo, o Ferroviário segurou a pressão do Maracanã, com Douglas Dias realizando grandes defesas.

Vaga garantida

A etapa final de jogo foi mais aberta, com as duas equipes alternando ataques perigosos. Douglas Dias voltou a aparecer com boas defesas, dando a tranquilidade para Erick Pulga marcar o segundo após belo passe de Juninho Quixadá.

Aos 42 minutos, o Maracanã diminuiu com belo gol de Hudson, em finalização de primeira, mas o Tubarão da Barra fez o terceiro de pênalti, aos 50 minutos, com Roni Lobo.