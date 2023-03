Grêmio x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado, (18), em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A partida acontece no estádio Airton Ferreira da Silva, às 15h.

A equipe do Ceará não vive um bom momento na competição e segue em busca da primeira vitória no torneio. A equipe atualmente ocupa o 16º lugar, não soma pontos e possui três derrotas. Por sua vez, o Grêmio está na 10ª posição com quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Grêmio TV, no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Iasmim Paixão, Mónica Ramos, Tuani, Pati Maldaner, Laís Giacomel, Jessica Peña, Caty, Natane, Shashá, Raquel Fernandes e Cássia. Técnico: Felipe Endres

Ceará: Mirian, Amália, Ana Rebeca, Bia Alves, Elena, Sorriso, Ester, Ju Oliveira, Laís, Maria Fernanda e Maria Luiza. Técnico: David Lopes

GRÊMIO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Data: 18/03/2023

Horário: 15h

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Assistentes: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa