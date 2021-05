GP de Portugal de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

Os craques das pistas entram em ação novamente neste fim de semana, desta vez no GP de Portugal de Fórmula 1, que acontecerá no Autódromo Internacional do Algarve, na cidade de Portimão. A pista foi utilizada no ano passado, para substituir corridas que não puderam acontecer fora da Europa durante a pandemia. E agradou público e pilotos.

Na temporada 2020, Lewis Hamilton venceu com folga os adversários, mas não deixou de ser emocionante, sobretudo nas primeiras voltas. Carlos Sainz e Kimi Raikkonen em disputa intensa. Em 2021, a Red Bull tem apresentado contínua evolução, ao contrário da disputa com a Mercedes. Promessa de briga por cada metro em Agarve.

CALENDÁRIO DO GP DE PORTUGAL

Sábado (1º):

Treinos livres: 8h

Classificação: 11h

Domingo (2):

Corrida: 11h

Treinos livres

Os treinos livres realizados ontem (30) foram marcados pela liderança da Mercedes, a estreia de um piloto na categoria e problemas com tampas de bueiros, o que atrasou a parte final do evento. Na primeira parte da sessão, o finlandês Valteri Bottas, da Mercedes, que havia abandonado o GP da Emilia Romagna após um choque com George Russel, superou por pouco Max Verstappen, da Red Bull, e garantiu o melhor tempo entre os 20 pilotos.

Bottas fez 1m19s648, enquanto Verstappen anotou 1m19s673. Sergio Perez, parceiro do holandês na Red Bull, fechou o top 3, com 1m19s846, seguido da Ferrari de Charles Leclerc, que marcou 1m19s884. Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Bottas, ficou apenas na quinta colocação da sessão, com tempo de 1m19s967. Pierre Gasly, Russell, Lando Norris, Carlos Sainz e Esteban Ocon fecharam o grupo dos dez primeiros colocados.

Curiosidades sobre o GP de Portugal

Portimão, na verdade, nem sempre foi a sede do GP de Portugal. Ao longo dos anos, existiram outras três casas: Estoril, Boavista e Monsanto. Foi em Portugal que aconteceu o campeonato com pontuação mais apertada da história. Niki Lauda bateu Alain Prost por 0,5 ponto em 1984; Ayrton Senna venceu pela primeira vez na F1, em 1985; e, em 2020, no Algarve, Hamilton se consagrou o maior vencedor da história da competição.

Por falar em Senna, o brasileiro foi o piloto com mais pole positions no GP de Portugal, com três. No entanto, apenas em 85 conseguiu converter a poli em vitória.

Homenagem

Os pilotos da escuderia Haas, da Fórmula 1, vão prestar homenagem a Martin Shepherd, que morreu aos 24 anos depois de um acidente de moto. O rapaz era técnico de garagem da equipe americana. Os carros do alemão Mick Schumacher e do russo Nikita Mazepin levarão no nariz a frase "Em memória de Martin Shepherd, nosso companheiro de equipe e nosso amigo 1996-2021".



Martin sobreviveu ao acidente, mas com sequelas importantes e traumas graves no cérebro. Ele teve recuperação física boa durante esses dois últimos anos, mas morreu recentemente. A Haas nunca deixou de olhar para seu colaborador. As homenagens vão ser feitas durante os treinos e a corrida do GP de Portugal, neste fim de semana. Os membros do time em Portimão usarão braçadeiras pretas durante o evento.