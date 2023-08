Governador do Estado anuncia que Ceará e Fortaleza devem realizar próximos jogos fora do Castelão

Após a Conmebol divulgar a tabela das quartas de final da Copa Sul-Americana sem a confirmação oficial do jogo entre Fortaleza e América-MG para a Arena Castelão, já que o estádio aparece com um asterisco e a condição de “a confirmar", o Governador do Estado, Elmano de Freitas, anunciou que Ceará e Fortaleza realizarão uma partida cada fora da Arena Castelão. Os times devem jogar no Estádio Presidente Vargas.

Anteriormente, o Diário do Nordeste apurou que a Conmebol se mostra bastante insatisfeita com a condição do gramado do Castelão e por isso não apontou o estádio de forma definitiva. Uma vistoria da entidade sul-americana deve ocorrer na praça esportiva antes da data da partida, marcada para 31 de agosto, para assim confirmá-la ou não como local do jogo. A expectativa é de que a visita ocorra no dia 18 de agosto.

De acordo, com o comunicado emitido pelo governador em suas redes sociais, a decisão foi tomada para preservar o gramado e também par que o maior palco do futebol cearense possa por melhorias estruturais como a instalação de um novo telão e a iluminação de LED.

PROVÁVEIS JOGOS

Os jogos que Leão e Vovô mandarão no Estádio Presidente Vargas ainda não foram definidos de forma oficial. No entanto, a expectativa é que o Fortaleza enfrente o Coritiba no PV no dia 27, um domingo, às 18h30, pela 21ª rodada da Série A. Já a partida do Ceará deve ser diante do Criciúma, dia 02 de setembro, às 17h.