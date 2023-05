Goleiro Richard comemora 100 jogos pelo Ceará e se declara ao clube: 'lugar especial no meu coração'

No Ceará desde 2019, o goleiro Richard chegou a importante marca de 100 jogos oficiais defendendo as traves do Vovô. O número foi alcançado na vitória contra o ABC-RN, neste domingo (30), pela Série B do Brasileirão. O atleta celebrou o momento numa rede social.

"100 jogos com a camisa do Vozão! Felicidade enorme em alcançar uma marca tão expressiva por esse clube que tem um lugar especial no meu coração. Muito grato e honrado em seguir escrevendo essa história com conquistas, alegrias e muita entrega por essa camisa. Obrigado a todos pelo suporte diário, desde a diretoria, comissão técnica, profissionais do clube, companheiros de equipe essa torcida maravilhosa. Seguimos juntos por mais e em busca de grandes coisas, Ceará!", escreveu no Instagram.

O paulista de 32 anos está há cinco temporadas no clube e viveu momentos de altos e baixos do Ceará, como o título do Nordestão (2020), além da Série A e o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileiro. Titular da posição em 2023, Richard já tem 20 jogos pela equipe na temporada e tem sido decisivo na defesa da meta alvinegra.

O goleiro renovou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2024 e agora se prepara para encarar o Sport no último jogo da final do Nordestão. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro.