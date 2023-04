Richard projeta final contra Sport: 'momento que todo atleta sonha'

Com foco no Sport para a final da Copa do Nordeste, o goleiro Richard concedeu entrevista nesta terça-feira (18), no CT de Porangabuçu. O arqueiro ponderou a importância de construir boa vantagem em casa.

A expectativa da torcida é a mesma que contagia o elenco alvinegro. Com boa presença da torcida, que promete lotar a Arena Castelão, o Alvinegro espera criar uma atmosfera para arrancar vantagem para o jogo de volta.

"É um momento que todo atleta sonha antes de começar a competição, a gente sempre pensa em estar levantando título. A gente sabe que apesar de toda dificuldade nesse ano, conseguimos chegar na decisão. O Sport é uma grande equipe, mas estaremos ao lado do nosso torcedor e sabemos o quanto somos fortes quando estão do nosso lado", afirma o atleta.

FOCO NA FINAL

Depois da estreia contra o Ituano, Gustavo Morinigo destacou que a concentração do time na decisão regional, tirou o foco na Série B. Richard concordou com o treinador e endossou sobre o emocional do time.

"Por mais que a gente fale que não, mas inconscientemente, fica na nossa cabeça. Já estávamos sonhando com essa final, sabemos da importância para o clube e nós atletas. Esperamos que a gente consiga”, coloca o jogador.

DECISÃO DE 180 MINUTOS

O primeiro capítulo da grande final será contado na Arena Castelão, o segundo ficou para a Ilha do Retiro, dia 3 de maio. O goleiro alvinegro analisou o adversário e o aproveitamento do Ceará dentro de casa.

"O Sport tem uma grande equipe, um grande treinador, e estão entrosados. O primeiro jogo é muito importante e diante da nossa torcida precisamos dar o nosso melhor, nossa identidade em campo, que é guerrear o tempo todo. Precisamos vencer o jogo para ir com vantagem para Recife”, ressaltou Richard.

DIFICULDADES CONTRA O SPORT

A única derrota do Leão da Ilha na Copa do Nordeste foi para o Ceará, no PV. Apesar do resultado positivo, Richard apontou uma falha provocada pelo Sport.

"O Sport nós jogamos contra e tivemos dificuldades no jogo, principalmente na saída de bola. Eles costumam balançar toda equipe para um lado, quando a gente lateraliza a bola e pressiona e tivemos dificuldade", avalia o arqueiro alvinegro.

Richard revelou que Morinigo já traçou maneiras para sair dessa pressão feita pelos pernambucanos.

ESTRATÉGIA DEFINIDA

Em meio a expectativa de como o adversário vem para o confronto, Richard apontou a mudança de postura do time em campo. O equilíbrio na defesa e a eficiência no ataque têm surtido efeito no clube.

“Mas a nossa maneira de jogar. Este ano nós temos atacado mais, tem descansado mais jogadores do ataque e eles têm feito a diferença. A nossa estratégia está bem definida, o mais importante é saber o que fazer dentro de campo, independente de como o Sport irá vir”, analisa o goleiro.

Ceará e Sport se enfrentam na quarta-feira (19), às 21h30, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. O Vozão encerrou a preparação para encarar o rubro-negro com treino de apronto no CT de Porangabuçu.