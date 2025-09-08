Diário do Nordeste
Goleiro morre logo após defender pênalti durante jogo de futsal, no Pará

Edson, conhecido como Pixé, participava de jogo na cidade de Augusto Corrêa

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:53)
Jogada
Legenda: Jogador morre após defesa de pênalti em jogo no Pará.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jogo de futsal terminou em tragédia, no Pará. Édson, conhecido também como Pixé, participava da Semana da Pátria de 2025 na cidade de Augusto Corrêa, disputando pênaltis. Ao saltar para o canto direito, o goleiro defendeu uma cobrança, caminhou até o colega e caiu.

Os companheiros reagiram imediatamente, pedindo ajuda médica ao verem o jogador caído. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no ginásio Zezinho de Freitas, mas foi rapidamente transferido para o hospital local. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Com o falecimento de Edson, a prefeitura de Augusto Corrêa anunciou a suspensão dos jogos programados para aquela quarta-feira, 3.

Federação lamentou morte do goleiro

A Federação Paraense de Futsal (FEFUSPA) manifestou pesar pela perda do goleiro, destacando a pessoa que ele foi dentro e fora das quadras, além de enviar sinceras condolências a familiares, amigos e à comunidade esportiva. Confira a íntegra:

"Com imenso pesar recebemos a notícia do falecimento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que Antônio Edson deixa um legado de inspiração e paixão pelo futsal."

VEJA VÍDEO:

