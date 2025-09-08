Um jogo de futsal terminou em tragédia, no Pará. Édson, conhecido também como Pixé, participava da Semana da Pátria de 2025 na cidade de Augusto Corrêa, disputando pênaltis. Ao saltar para o canto direito, o goleiro defendeu uma cobrança, caminhou até o colega e caiu.

Os companheiros reagiram imediatamente, pedindo ajuda médica ao verem o jogador caído. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no ginásio Zezinho de Freitas, mas foi rapidamente transferido para o hospital local. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Com o falecimento de Edson, a prefeitura de Augusto Corrêa anunciou a suspensão dos jogos programados para aquela quarta-feira, 3.

Federação lamentou morte do goleiro

A Federação Paraense de Futsal (FEFUSPA) manifestou pesar pela perda do goleiro, destacando a pessoa que ele foi dentro e fora das quadras, além de enviar sinceras condolências a familiares, amigos e à comunidade esportiva. Confira a íntegra:

"Com imenso pesar recebemos a notícia do falecimento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que Antônio Edson deixa um legado de inspiração e paixão pelo futsal."

VEJA VÍDEO: