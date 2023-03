Goleiro Bruno é contratado por time da várzea e anúncio divide torcida

O goleiro Bruno, condenado a 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da ex-modelo Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruninho, foi anunciado nesta terça-feira pelo Orion FC, time da várzea de São Paulo. O jogador de 38 anos, ex-Flamengo e Atlético-MG, ganhou liberdade condicional da Justiça do Rio em janeiro.

O anúncio ocorreu por meio de uma publicação nas redes sociais do time do Jardim Noronha, bairro da zona sul do Estado. "Reforço na área, seja bem-vindo", escreveu a equipe no Instagram. O Orion FC vai disputar a Super Copa Pioneer em 2023

Legenda: O Orion, time de várzea de São Paulo, anunciou o goleiro Bruno nesta quarta-feira (22) Foto: Reprodução / Instagram Orion FC

Críticas

A postagem anunciando Bruno recebeu diversos comentários criticando a contratação do goleiro. "Absurdo total no mês das mulheres, um mês que deveriam estar exaltando todas nós mulheres", criticou uma seguidora do time. "Enquanto nós fazemos campanhas contra violência doméstica em campo, vocês fazem essa contratação? Parece piada", escreveu outra usuária.

Outros adeptos do Orion FC demonstraram apoio ao time pela contratação de Bruno. "Pessoal da lacração tem que se decidir: apoia a ressocialização ou não, porque ele já cumpriu a pena. Pela lei ele não deve mais nada. Vai prestar contas a Deus até lá? Tem que trabalhar né?", comentou um seguidor.

7º time desde 2017

O Orion é o sétimo time que contrata Bruno desde 2017, quando o jogador teve habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em despacho assinado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello. Dois anos depois, o goleiro progrediu ao regime semiaberto. Ao todo, ele ficou oito anos e dez meses na prisão.