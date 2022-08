Goiás x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás e Avaí se enfrentam neste sábado (13) em jogo da 22ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

O Avaí luta contra o rebaixamento no torneio. A equipe tem 22 pontos e busca recuperação após uma sequência de três derrotas e um empate nos últmos quatro jogos.

Já o Goiás tem 25 pontos e foi derrotado pelo Palmeiras na última rodada. A equipe quer se afastar do Z-4. Jair Ventura talvez não conte com Vinícius, que apresentou desconforto muscular.

No histórico entre as equipes, o time goiano tem nove vitórias contra dez do Avaí, além de três empates. O Leão da Ilha venceu o primeiro duelo por 3 a 2.



ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS: Tadeu; Reynaldo, Lucas Halter e Caetano; Dieguinho, Matheus Sales, Caio Vínicius, Luan Dias e Danilo Barcelos; Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortéz; Raniele, Bruno Silva e Eduardo; Willian Potker, Bissoli e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca.



FICHA TÉCNICA

Goiás x Avaí

Data e hora: 13/08, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

