Geraldo Luciano confirma saída da gestão do Fortaleza; veja nota

Por meio de nota enviada à Verdinha FM 92,5, nesta sexta-feira (29), Geraldo Luciano confirmou que deixou a gestão do Fortaleza. O agora ex-dirigente, que seria presidente do Fortaleza EC SAF, que aguarda liberação do CNPJ para entrar em vigor, escreveu que “chegou a hora de voltar a ser somente torcedor”, confirmando que não permanecerá no conselho gestor da sociedade anônima.

No texto, Geraldo cita momentos em que teve participação ativa dentro da instituição e informa que desde janeiro já pretendia ter deixado a gestão do clube, mas que o processo de criação da SAF o fez postergar a decisão. “Tenho a consciência tranquila que fiz muito por nosso clube, que fiz o que pude, e agora façam o melhor que puderem”, desejou em meio a despedida.

A nota não cita, no entanto, os motivos que levaram Geraldo Luciano a sair da gestão do Fortaleza. O Conselho Deliberativo do Tricolor ainda não foi notificado oficialmente, por isso não se manifestou. O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, e o CEO, Marcelo Paz, não retornaram as mensagens e nem atenderam ligações. O Clube também ainda não se manifestou oficialmente.

PAPEL NA SAF

Geraldo Luciano foi o responsável por estudar sobre SAF e explicar aos conselheiros e sócios-torcedores sobre o modelo de gestão da sociedade anônima que seria criada em setembro de 2023, com aprovação maciça dos sócios.

Ele esteve no último dia 14 como entrevistado do Jogada 1º tempo para detalhar o modelo de SAF do Leão e o orçamento para 2024.

A saída dele do cargo acontece antes da efetivação da SAF no Tricolor de Aço, já que o clube ainda está cuidando dos últimos detalhes burocráticos.

Ele assumiu o cargo recentemente, após renunciar ao cargo de vice-presidente da diretoria executiva do Leão - acompanhado do presidente Marcelo Paz que se tornou CEO da SAF - no início de dezembro para assumir posto na Sociedade Anônima do clube.

VEJA A NOTA DE GERALDO LUCIANO NA ÍNTEGRA:

Aos amigos tricolores

O Fortaleza Esporte Clube sempre fez parte da minha vida. Desde os anos 90 que colaboro direta ou indiretamente com nosso amado tricolor .

Participei ativamente deste período da história recente desde o momento em que o amigo Luiz Eduardo Girão aceitou o desafio de assumir os destinos do clube e conseguiu tirar o Fortaleza da série C. Veio com Marcelo Paz, a grata revelação como gestor competente e com resultados extraordinários. Também participei ativamente de outro bom momento do clube no início do século, onde ao lado de Raimundo Delfino e Ribamar Bezerra formávamos o conselho gestor. Mas os amigos também tem que estar presente nas horas difíceis e nos 8 anos de série C nunca deixei de dar o meu apoio. Os diretores da época são testemunhas disso

Nestes últimos anos participei formalmente da gestão ao lado de Paz e Alex, duas pessoas que temos sempre que apoiar pelo idealismo e amor dedicado ao nosso clube.

Desde o começo do ano já vinha conversando com o Marcelo que pretendia me afastar, mas o processo de criação da SAF fez com que eu postergasse essa decisão

Agora chegou a hora de voltar a ser somente torcedor. Tenho a consciência tranquila que fiz muito por nosso clube, que fiz o que pude, e agora façam melhor os que puderem.

Meu muito obrigado a todos e que continuemos crescendo para alegrar centenas de milhares de pessoas que amam o Fortaleza Esporte Clube

Aproveito para desejar a todos um ano novo maravilhoso e agora como torcedor posso falar, que venha o HEXA em 2024.

Abs

GL