Galeano é liberado para atuar em Ceará x Atlético-MG após decisão do STJD

O atacante Galeano está liberado para defender o Ceará na partida contra o Atlético-MG, no domingo (1º). O departamento jurídico do Vovô acionou a Procuradoria de Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e conseguiu a liberação.

O jogador paraguaio havia sido julgado por uma atitude antidesportiva na partida contra o Grêmio, na segunda rodada do Brasileirão, quando chutou as bolas posicionadas nos cones para reposição, buscando retardar a partida, que era vencida pelo Vovô.

Legenda: Atacante Galeano foi o nome da vitória do Ceará sobre a Juazeirense Foto: Kid Jr/SVM

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará conseguiu reverter a suspensão por uma multa. O valor do pagamento, no entanto, não foi divulgado. O jogador também não terá de cumprir essa suspensão em nenhuma outra partida.

LEIA A NOTA DO CEARÁ NA ÍNTEGRA

O Ceará SC informa que o Departamento Jurídico do Ceará finalizou transação disciplinar junto à Procuradoria de Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e o atleta Galeano está liberado para enfrentar o Atlético/MG no próximo domingo, 1º.