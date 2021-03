Gabigol é flagrado em cassino clandestino em São Paulo durante evento com cerca de 200 pessoas

O atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, foi flagrado em um cassino clandestino na madrugada deste domingo (14), na Zona Sul de São Paulo. No local, foi registrada aglomeração, com cerca de 200 pessoas. As informações são do portal Globo Esporte.

A Polícia Civil fechou o estabelecimento de luxo, que funcionava de maneira ilegal, já que jogos de azar são proibidos no Brasil, e encaminhou o jogador e todas as outras pessoas que estavam no local à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no centro de São Paulo.

O jogador estava escondido embaixo de uma mesa. Todos os presentes assinaram termo circunstanciado, comprometendo-se a prestar esclarecimentos depois, e foram liberados da delegacia. Não houve prisões.

"Foram conduzidos, na verdade, qualificados, por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia, e os funcionários e o responsável pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglomeração aqui", explicou em entrevista à GloboNews Eduardo Brotero, delegado de polícia e supervisor do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA).

Além de funcionar de maneira ilegal, o cassino desrespeitou o decreto estadual que proíbe festas e aglomerações durante a pandemia de Covid-19.

O flagra do atacante do Flamengo aconteceu um dia antes da reapresentação do time após a conquista do título do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores do elenco principal do rubro-negro carioca foram presenteados com um período maior de descanso após o fim da última temporada. Contudo, todos os profissionais, além de Gabigol, são aguardados para a reapresentação no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Cassino fechado

Segundo a Polícia Civil, o evento no cassino foi descoberto após informação ser obtida por uma força-tarefa montada pelo Governo de São Paulo, que contava com Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e outros órgãos.

Os funcionários e o responsável pelo local, após prestar esclarecimentos, deverão responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção.

Famosos encontrados

Legenda: MC Gui também foi flagrado pela fiscalização na festa Foto: Divulgação/Governo de SP

Além de Gabigol, o cantor MC Gui também foi flagrado no evento realizado na Rua Alvorada, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

Os denunciantes informaram à polícia local que o cassino funcionava há algum tempo e que foram gastos mais de R$ 8 milhões com as instalações luxuosas. No evento, várias pessoas não usavam mascara de proteção contra a Covid-19 ou vestiam o acessório de forma errada.

"Ao chegarmos no local, para a nossa surpresa, não se tratava de uma festa clandestina, e sim de um cassino clandestino. Na verdade, bastante grande. Com diversas pessoas aglomeradas, se expondo ao contágio novamente", disse Brotero.