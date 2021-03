Sósias do Flamengo são confundidos com jogadores e entram no ônibus do clube; veja vídeo

Os sósias dos jogadores do Flamengo protagonizaram um momento de confusão na última rodada da Série A do Brasileiro. O grupo estava no Aeroporto Santos Dumont aguardando a chegada dos atletas antes do embarque para o duelo contra o São Paulo e acabaram sendo confundidos com os profissionais, entrando no ônibus do clube.

"Estávamos em uma área do aeroporto, uniformizados, com as malas e tudo mais. Algumas pessoas estavam tirando foto conosco. O ônibus deixou o time e voltou. Quando voltou, nós ficamos próximo de onde ele passaria. Não sei se nos confundiram... Acabou que abriram a porta e entramos, sem entender nada. Na hora ali foi uma adrenalina. Nós somos muito flamenguistas e foi uma emoção entrar no ônibus do Flamengo. Nem a gente acreditou, foi uma emoção surreal", relatou Flávio Barbosa, sósia de Bruno Henrique em entrevista ao UOL Esporte.

O grupo vestia as camisas de viagem do campeão brasileiro e brincaram durante o ocorrido no veículo antes da Polícia Militar pará-los e expulsá-los do ônibus que levaria os verdadeiros jogadores.

"O ônibus estava sendo escoltado e, quando descemos, os policiais já vieram falar com a gente, que aquilo não era brincadeira e tudo mais", contou Jeferson Sales, o "Gabigol da Torcida".

Não se sabe quem permitiu a entrada dos sósias, mas boa parte da torcida rubro-negra compartilhou o ocorrido em tom de diversão.